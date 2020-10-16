У місті Білгород-Дністровському сталося нещастя-відразу після вимушених канікул повісився 14-річний школяр

Подробиці розповіли в сюжеті "Надзвичайних новин", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Перший день після вимушених тижневих канікул у Білгород-Дністровській школі №5 затьмарила трагедія. Після обіду все місто облетіла страшна новина-дев'ятикласника виявили повішеним. Мертве тіло, яке бовталося в петлі побачив молодший брат, який повернувся зі школи.

У той фатальний день Андрій, його мати і його молодший брат збиралися в школу. Хлопчик одягнувся, але поскаржився на головний біль. Мати дала хлопцеві таблетку і попросила прийти пізніше, а сама разом з молодшим сином пішла в школу, де працює завучем. Але старший син на уроках не з'явився, на дзвінки матері не відповідав. 9-річний Богдан повернувся додому і побачив у петлі старшого брата.

Місцеві жителі підозрюють, що хлопчик міг стати жертвою груп і Інтернеті, в які заманюють дітей і доводять їх до суїциду, адже інших версій поки немає.

Користувачі в соцмережах вже відреагували на моторошну новину. Вони висловлюють свої думки, проте багато хто не вірить, що поліцейські, як слідують розберутися в дивній справі і знайдуть справжніх винних.

"Причому тут якісь кити? Менти хочуть швидко справу зам'яти, спихнути все на інтернет групи і шукати нікого не треба буде. У телефоні і компі ніяких груп не виявили!!! Більше схоже, що в школі з кимось конфлікти були, може навіть по голові дав хтось раз голова з вечора боліла. Мама теж дивна, у дитини голова з вчора болить, а вона йому "випий таблетку і йди в школу, наздоганяй". Менти не хочуть ні в чому розбиратися і когось карати!»,

"Ага, та так, поліцейські знайдуть винних, ну так, вони сплять і бачать як по швидше вийде законопроект 2695, а проблеми терпив їм в одне місце не торохтіли»,

"Я чогось теж думаю, що це щось, на зразок "синього кита". Співчуття батькам...»,

"Як страшно😖 😖 😖 🤦 🤦 🤦, благополучна сім'я , як сказали сусіди, і таке горе , який ще підхід потрібен до сучасної молоді, щоб знати чим вони живуть ?????? Це жахливо звичайно", - висловлюю думки в мережі.

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