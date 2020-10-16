В Одесі під новобудовами влаштували сміттєзвалище

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Підслухано Одеса".

Так, жителька Одеси показала відео новобудови з видом на гори сміття.

"Доброго дня. Будівельники ЖК "Маршал Сіті" (знаходиться поруч з метро) влаштували сміттєзвалище під вікнами мешканців. Додайте будь ласка анонімно. Вже більше трьох місяців ігнорують скарги. Звалище зростає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це повідомлення від одеситки надійшло ще місяць тому, однак станом на сьогодні ситуація не змінилась.

"Доброго дня. Нічого не змінилося зі сміттям. Я дзвонила в міськраду. Писала на сайті скаргу. Не публікують чомусь. Дзвонила в ЖК. Говорять, це не їхня територія, де сміття лежить. Але вони його туди носять... Вантажівка забирає землю і викидає пакети, які потрапили з землею", - розповіла одеситка.

Такі сумнівні "пейзажі" люди спостерігають в Одесі на вул. Небесної сотні, 111 (ЖК "Маршал Сіті").

На опублікованих кадрах можна побачити вантажівку, поряд з якою на землі, прямо біля багатоповерхівок, лежать гори сміття.

В коментарях одеситці порадили написати скаргу в Міністерство екології.

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