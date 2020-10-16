В Одеській області затримали водія, який у стані алкогольного сп'яніння збив людину і втік

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

Так, правоохоронці затримали 41-річного чоловіка, який, керуючи автомобілем "Жигулі", вилетів з дороги і врізався в дерево, в результаті чого загинув пасажир, який сидів на передньому сидінні. Після ДТП чоловік намагався сховатися.

В поліції розповіли, що аварія сталася на заокругленій ділянці дороги між селом Семихатка і Березівкою. Водій і троє пасажирів, які знаходились на задньому сидінні, отримали легкі травми. Зазначається, що двоє з пасажирів - підлітки. Пасажир, який сидів попереду, загинув на місці аварії.

Після зіткнення водій кинув машину і пасажирів і ще цілих три кілометри йшов додому з пошкодженою ногою. Поліція затримала його біля хвіртки. Спочатку чоловік стверджував, що його побили і викрали машину. Тест на алкоголь показав, що у нього в крові 1,51 проміле алкоголю.

За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальне виробництво за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Затриманому загрожує від 3 до 8 років в'язниці.

Нагадаємо, що життя чоловіка трагічно обірвалося на Одещині, відео аварії.

А ще Politeka писала, що масштабна ДТП стрясла Одещину, людей занесло в кювет, фото.

Також Politeka повідомляла, що на Одещині вантажівка влетіла в паркан медучилища, є постраждалі: кадри руйнівної ДТП.