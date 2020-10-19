Хто це зробив поки не відомо

В Одесі вночі з невідомих причин обстріляли готель

Йдеться про готель Alice Place, який розташований на вулиці Академіка Корольова в Київському районі міста. Про це повідомляє видання " Думська " з посиланням на свої джерела в поліції.

Невідомий взяв пістолет і став стріляти в сторони будівлі.

Кулі пошкодили скляні двері готелю і скло в службовому приміщенні на парковці.

На місце прибули правоохоронці, які вже відкрили за фактом того, що сталося кримінальне провадження. Хто це зробив поки не відомо.

Раніше ми писали, в Одесі молодий чоловік вирішив помститися водієві маршрутки, який не пустив його в салон через карантинні обмеження.

Інцидент трапився вранці на зупинці за адресою вулиця Інглезі, 17.

Як розповіли очевидці, водій маршрутного таксі №121 не взяв пасажирів на стоячі місця посилаючись на карантинні обмеження. Молоду людину це розлютило і він вирішив помститися маршрутчику. Хлопець взяв камінь і жбурнув його у вікно транспорту, розбивши скло і травмувавши одного з пасажирів в салоні. Потім хуліган зник з місця події.

Треба сказати, за порушення правил карантину та санітарних норм в Україні передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Це штрафи від 17 до 170 тисяч гривень або тюремне ув'язнення терміном від трьох до 8 років.

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