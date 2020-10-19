У центрі Одеси пішохід навмисно кинувся під проїжджаючий позашляховик

Інцидент трапився на вулиці Пушкінській кут Жуковського. Момент потрапив на камери зовнішнього спостереження. Кадри оприлюднили в телеграм-каналі "Perepichka News", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)



На відео можна побачити, як чоловік стоїть на пішохідному переході. У якийсь момент він з розбігу стрибає під проїжджаючий повз автомобіль. Водій різко загальмував. В результаті стрибун опинився на асфальті, а потім його забрала швидка.

"Кажуть, що Крістіан Бейл потрапив в реанімацію, намагаючись зіграти одесита. Звичайний каскадер на вулиці Пушкінській відпрацьовує техніку", - йдеться у підписі до відео.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області затримали водія, який в стані алкогольного сп'яніння збив людину і втік.

Так, правоохоронці затримали 41-річного чоловіка, який, керуючи автомобілем "Жигулі", вилетів з дороги і врізався в дерево, в результаті чого загинув пасажир, що сидів на передньому сидінні. Після ДТП чоловік намагався втекти.

У поліції розповіли, що аварія сталася на заокругленій ділянці дороги між селом Семихатка та Березівкою. Водій і троє пасажирів, які перебували на задньому сидінні, отримали легкі травми. Зазначається, що двоє з пасажирів - Підлітки. Пасажир, що сидів спереду, загинув на місці аварії.

Нагадаємо, що життя людини трагічно обірвалося в Одеській області: відео аварії.

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