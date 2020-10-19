Поліцейські повідомили про те, що за останній час в Одеській області масово почали пропадати неповнолітні

Як передає Politeka.net, подробицями поділилися в прес-службі регіонального ГУНП.

Так, минулого тижня одеські правоохоронці зареєстрували 24 заяви про зникнення дітей.

Копи знайшли і повернули батькам 22 дитини, пошуки ще двох тривають.

Також відомо, що в період з 12 по 18 жовтня було зафіксовано 21 нещасний випадок з неповнолітніми.

За невиконання батьківських обов'язків до відповідальності притягнули 43 особи.

«Від протиправних дій постраждали 9 дітей, серед правопорушень-тілесні травми, зґвалтування, пограбування, шахрайство та інше», - зазначили в поліції.

До цього ми повідомляли, що перший день після вимушених тижневих канікул у Білгород-Дністровській школі №5 затьмарила трагедія. Після обіду все місто облетіла страшна новина-дев'ятикласника виявили повішеним. Мертве тіло, яке бовталося в петлі побачив молодший брат, який повернувся зі школи.

У той фатальний день Андрій, його мати і його молодший брат збиралися в школу. Хлопчик одягнувся, але поскаржився на головний біль. Мати дала хлопцеві таблетку і попросила прийти пізніше, а сама разом з молодшим сином пішла в школу, де працює завучем. Але старший син на уроках не з'явився, на дзвінки матері не відповідав. 9-річний Богдан повернувся додому і побачив у петлі старшого брата.

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