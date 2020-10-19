В Одесі патрульні вщент розбили службове авто і намагалися це приховати
Вони по-швидкому накрили автомобіль тканиною, щоб ніхто не зміг зробити фото, повідомили очевидці в місцевий телеграм-канал «ХО», передає Politeka.net
Як з'ясувалося, у понеділок, 19 жовтня, поліцейський «Пріус» потрапив у ДТП на вулиці вул.Інглезі. У поліції вже відреагували на інцидент і повідомили, що за даним фактом призначена службова перевірка.
Тим часом одесити в соцмережах повідомляють, що автомобіль врізався в гаражі і перекинувся, а також висловлюють дві версії про причини ДТП. По одній, всьому виною мокре дорожнє покриття, по іншій-водій заснув за кермом.
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"У будь — якому випадку, машина була в мотлоху вбита і їздити на таких - вже ризик", - розповіли очевидці.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі невідомі люди під виглядом нацгвардійців грабують перехожих.
Все частіше в місті відбувається так, що люди в камуфляжній формі зупиняють на вулиці городян, поводяться нахабно, обшукують їх, а потім намагаються конфіскувати особисті речі.
У зв'язку з цим військовослужбовці Нацгвардії відреагували на ситуації і заявили про шахраїв, які намагаються обікрасти перехожих і дискредитують бійців.
"Ці особи є шахраями, які намагаються вас обдурити і порушують закон, чим дискредитують честь і гідність бійців Національної гвардії України. Якщо з вами таке сталося, то відразу телефонуйте на лінію 102 або звертайтеся до військових нарядів Національної гвардії України», — повідомили в Нацгвардії.
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