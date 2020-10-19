Поблизу Одеси в результаті аварії на дорозі постраждали 7 осіб, у тому числі двоє дітей
ДТП сталося в ранковий час на об'їзній дорозі неподалік від Клеверного моста. Там зіткнулися автомобілі Мерседес і Таврія. Подробиці повідомили в місцевій поліції і показали фото з місця аварії, передавати Politeka.net
За інформацією інспекторів, водій автомобіля Таврія, виїжджаючи з заправної станції на об'їзну дорогу, не надав переваги в русі автомобілю Mercedes, що рухався по головній дорозі, що призвело до зіткнення.
В результаті аварії постраждали і були госпіталізовані з травмами різної тяжкості водії і п'ятеро пасажирів (у тому числі двоє дітей віком 1 рік і 12 років) обох автомобілів.
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На місці працювали бригади швидкої допомоги, патрульна поліція та слідчо-оперативна група.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 286 частина 1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження потерпілих) КК України.
Раніше ми повідомляли, в Одесі вантажівка без водія протаранила магазин.
Руйнівна ДТП сталася в Суворовському районі по 20-й лінії трамвая.
На Хаджибеевской дорозі водій фури марки Renault зупинився і вийшов з вантажівки, щоб сходити в магазин. В цей час автомобіль самовільно почав котитися.
На щастя, в результаті події ніхто не постраждав, крім будівлі магазину.
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