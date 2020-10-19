Часто людей привозять в критичному стані

Сплеск захворюваності в Одесі призвів до того, що одну з лікарень перепрофілюють під прийом заражених китайським вірусом

Йдеться про міську клінічну лікарню №5, яка розташована на перехресті Троїцької та Катерининської вулиць. З відповідною заявою виступила голова міськздраву Олена Якименко.

Чиновниці повідомила, що з Міністерства охорони здоров'я надійшло розпорядження перепрофілювати одну з медустанов повністю під ковидних хворих.

"Ми розглядаємо можливість зробити це з ДКЛ №5. У приміщеннях на вулиці Троїцькій це дозволить розгорнути додатково 150 ліжок», — розповіла вона.

Окремою темою Якименко повідала про моральну напругу, яку відчувають одеські медики особливо в інфекційній лікарні.

"Туди привозять пацієнтів у критичному стані, деяких людей врятувати не вдається. Це пригнічує медиків, проте всі працюють, ніхто не звільняється", - зазначила чиновниця.

Що стосується інших лікарень, наприклад, в МКЛ №10 спочатку було невдоволення серед персоналу, що там відкривають коронавірусне відділення, але з ними була проведена робота і тепер там ставляться з розумінням.

Станом на ранок понеділка, 19 жовтня, в Одеському регіоні було виявлено 350 нових випадки інфікування вірусом. Загальне число хворих перевалило за позначку в 19 тисяч і досягло 19079 чоловік.

Летальних випадків в області-288. Вилікувати від COVID-19 вдалося 2857 інфікованих. Хворіють на даний момент 15934 і у 20858 підозрюють Китайський вірус.

Додамо, що Одеська область посідає третє місце в Україні за кількістю заражень китайським вірусом за добу.

Так, в Україні за минулу добу виявили 4766 нових заразилися.

Найбільше число пацієнтів з COVID - 19 було в Харківській та Одеській областях.

Нагадаємо, що карантин знову посилили, під удар потрапили одеські потяги: "з 19 жовтня..."

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