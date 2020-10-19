Сплеск захворюваності в Одесі призвів до того, що одну з лікарень перепрофілюють під прийом заражених китайським вірусом
Йдеться про міську клінічну лікарню №5, яка розташована на перехресті Троїцької та Катерининської вулиць. З відповідною заявою виступила голова міськздраву Олена Якименко.
Чиновниці повідомила, що з Міністерства охорони здоров'я надійшло розпорядження перепрофілювати одну з медустанов повністю під ковидних хворих.
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"Ми розглядаємо можливість зробити це з ДКЛ №5. У приміщеннях на вулиці Троїцькій це дозволить розгорнути додатково 150 ліжок», — розповіла вона.
Окремою темою Якименко повідала про моральну напругу, яку відчувають одеські медики особливо в інфекційній лікарні.
"Туди привозять пацієнтів у критичному стані, деяких людей врятувати не вдається. Це пригнічує медиків, проте всі працюють, ніхто не звільняється", - зазначила чиновниця.
Що стосується інших лікарень, наприклад, в МКЛ №10 спочатку було невдоволення серед персоналу, що там відкривають коронавірусне відділення, але з ними була проведена робота і тепер там ставляться з розумінням.
Станом на ранок понеділка, 19 жовтня, в Одеському регіоні було виявлено 350 нових випадки інфікування вірусом. Загальне число хворих перевалило за позначку в 19 тисяч і досягло 19079 чоловік.
Летальних випадків в області-288. Вилікувати від COVID-19 вдалося 2857 інфікованих. Хворіють на даний момент 15934 і у 20858 підозрюють Китайський вірус.
Додамо, що Одеська область посідає третє місце в Україні за кількістю заражень китайським вірусом за добу.
Так, в Україні за минулу добу виявили 4766 нових заразилися.
Найбільше число пацієнтів з COVID - 19 було в Харківській та Одеській областях.
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