З 30 жовтня деякі класи будуть спокійно вчитися в школах

В Одесі після завершення осінніх канікул не всі класи відновлять навчальний процес у стінах школи

Як запевнив Одеський мер Геннадій Труханов, дистанційне навчання не торкнеться учнів початкових класів, у листопаді місяці вони знову повернуться за парти. Про це Труханов заявив в ході засідання оперативного штабу.

За словами Труханова, учні 1-3 класів ще не готові якісно отримувати знання Дистанційно, тому вони зможуть повернутися в класи після канікул, які почалися 19 жовтня у молодших школярів.

"Якщо учні 4-11 класів залишаться на дистанційному навчанні, то малюки з 30 жовтня можуть спокійно вчитися в школах – вони будуть порожніми, ми зможемо забезпечити класи по 15 осіб», — заявив мер.

Глава одеського департаменту Олена Буйневич погодилася з такою позицією і звернула увагу, що поки Одеса знаходиться в зеленій, жовтій або помаранчевій зоні по захворюваності коронавірусною інфекцією, малюки будуть вчитися в школах. У разі червоної зони їх, як і старших школярів, переведуть на дистанційне навчання.

Станом на ранок понеділка, 19 жовтня, в Одеському регіоні було виявлено 350 нових випадки інфікування вірусом. Загальне число хворих перевалило за позначку в 19 тисяч і досягло 19079 чоловік.

Летальних випадків в області-288. Вилікувати від COVID-19 вдалося 2857 інфікованих. Хворіють на даний момент 15934 і у 20858 підозрюють Китайський вірус.

Додамо, що Одеська область посідає третє місце в Україні за кількістю заражень китайським вірусом за добу.

Так, в Україні за минулу добу виявили 4766 нових заразилися.

Найбільше число пацієнтів з COVID - 19 було в Харківській та Одеській областях.

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