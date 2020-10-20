Водій був п'яний і не мав прав

В Ізмаїлі Одеської області сталася масштабна ДТП за участю п'яного водія, яка призвела до загибелі людини

Як повідомляє портал "Бессарабія Інформ", аварія трапилася в ніч на 20 жовтня на перехресті проспекту Суворова та вулиці семінарської.

За даними видання, чорний Volkswagen Passat під керуванням п'яного водія, раніше позбавленого прав за нетверезе водіння, на великій швидкості протаранив білий Volkswagen Golf, виїхав на тротуар і врізався в колону будівлі.

Удар був настільки сильним що водій білого автомобіля вилетів з салону через пасажирське вікно і вдарився об асфальт. Чоловік отримав травми не сумісні з життя і помер в кареті швидкої допомоги. Як стало відомо, він працював таксистом.

У прес-службі патрульної поліції вже відреагували на інцидент і розповіли, що 27-річний водій автомобіля Volkswagen Passat також отримав травми і був госпіталізований.

За інформацією копів, в салоні авто з ним знаходилися двоє пасажирів, 57-річний чоловік і 22-річна дівчина, вони не постраждали.

У поліції підтвердили, що у водія Volkswagen Passat були ознаки алкогольного сп'яніння, а ДТП сталося через не надання переваги в русі автомобілем, яким керував загиблий.

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