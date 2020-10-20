Пасажирський літак, що прямував з Києва в Дубаї, здійснив аварійну посадку в Одеському аеропорту

Про це повідомила прес-служба Міжнародного аеропорту "Одеса" на сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net

Вся справа в тому, що на борту літака під час польоту одному з пасажирів стало погано.

У чоловіка виникли ускладнення, пов'язані з цукровим діабетом.

Пілот не став ризикувати здоров'ям пасажира прийняв рішення здійснити аварійну посадку.

Відзначається, що на посадковій смузі літак вже чекали медики, яке госпіталізували хворого в клініку.

На щастя, все обійшлося. Чоловікові своєчасно надали допомогу і зараз його стан стабільний.

Співробітники аеропорту ще раз нагадали пасажирам, що на рейс потрібно взяти з собою всі необхідні препарати і спеціальну довідку (паспорт хворого), де вказано діагноз і необхідні препарати для його лікування.

Не так давно ми повідомляли, що в Одесі здійснив аварійну посадку літак ВПС США.

Літак C-130 Hercules військово-повітряних сил США здійснив аварійну посадку, тому що у нього відмовив один з чотирьох двигунів. На щастя, ніхто не постраждав.

Після того, як з борту надійшов сигнал, всі служби в Одеському аеропорту були в повній готовності. Повітряне судно успішно приземлилося о 14: 08. Зараз екіпаж виправить поломку у військово-транспортному літаку і найближчим часом готується покинути територію Одеського аеропорту.

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