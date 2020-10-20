Під Одесою сім десятків рятувальників всю ніч гасили масштабну пожежу на заводі

Вогняна НП сталася в селі Фонтанка-3 в Лиманському районі Одеської області. Подробиці повідомили в регіональному управлінні ДСНС, передає Politeka.net

Крім того, очевидці в соцмережах поділилися кадрами пожежі (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Повідомлення про спрацювання пожежної сигналізації на заводі з виробництва металевих дверей надійшло до Служби порятунку " 101 " 19 жовтня о 23:26.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено загоряння даху будівлі цеху, існувала загроза поширення вогню по всій площі даху.

У ДСНС розповіли, що гасіння пожежі ускладнювалося постійним руйнуванням металевих і дерев'яних конструкцій, одиничними вибухами легкозаймистих рідин. Пожежники працювали за підвищеним номером виклику.

Вогонь вдалося загасити тільки до ранку на площі 2000 метрів квадратних. Загиблих і постраждалих немає. Причина загоряння з'ясовується. Від ДСНС залучалися 14 одиниць техніки та 67 чоловік особового складу.

До цього ми повідомляли, що в Одесі на Таїровому пожежа знищила продовольчий магазин.

НП сталася минулої ночі в одноповерховій будівлі магазину» Яскравий соняшник " на вулиці довгій 123/1.

Прибулі на місце виклику рятувальники побачили, як палають перекриття одноповерхової окремо розташованої будівлі магазину.

У ДСНС зазначили, що пожежу було локалізовано о 02:49 та ліквідовано о 03:12 на площі 80 квадратних метрів.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

У гасінні були задіяні 2 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

67 спасателей всю ночь тушили пожар на заводе под Одессой 14 пожарных машин и 67 человек личного состава ГСЧС всю ночь тушили масштабный пожар на заводе под Одессой. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации на заводе поступило в Службу спасения «101» 19 октября в 23:26. Горела крыша промышленного цеха завода по изготовлению металлических дверей «Страж», расположенного в селе Фонтанка-3 на ул. Александровская дорога, 12. Существовала угроза распространения огня по всей площади крыши. Во время тушения пожара происходили единичные взрывы легковоспламеняющихся жидкостей и частичное разрушение металлических и деревянных конструкций. Пожарные работали по повышенному номеру вызова. Спасатели локализовали пожар в 3:09 и ликвидировали в 5:55 на площади 2000 м2. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара - устанавливается. http://trassae95.com/all/news/2020/10/20/67-spasatelej-vsyu-nochj-tushili-pozhar-na-zavode-pod-odessoj-59124.html Gepostet von Трасса Е-95 am Montag, 19. Oktober 2020

Нагадаємо, що одеситів сполошила НП в центрі міста, кадри:"гуркіт і загроза пожежі".

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