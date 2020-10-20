Під Одесою сім десятків рятувальників всю ніч гасили масштабну пожежу на заводі
Вогняна НП сталася в селі Фонтанка-3 в Лиманському районі Одеської області. Подробиці повідомили в регіональному управлінні ДСНС, передає Politeka.net
Крім того, очевидці в соцмережах поділилися кадрами пожежі (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Повідомлення про спрацювання пожежної сигналізації на заводі з виробництва металевих дверей надійшло до Служби порятунку " 101 " 19 жовтня о 23:26.
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По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено загоряння даху будівлі цеху, існувала загроза поширення вогню по всій площі даху.
У ДСНС розповіли, що гасіння пожежі ускладнювалося постійним руйнуванням металевих і дерев'яних конструкцій, одиничними вибухами легкозаймистих рідин. Пожежники працювали за підвищеним номером виклику.
Вогонь вдалося загасити тільки до ранку на площі 2000 метрів квадратних. Загиблих і постраждалих немає. Причина загоряння з'ясовується. Від ДСНС залучалися 14 одиниць техніки та 67 чоловік особового складу.
До цього ми повідомляли, що в Одесі на Таїровому пожежа знищила продовольчий магазин.
НП сталася минулої ночі в одноповерховій будівлі магазину» Яскравий соняшник " на вулиці довгій 123/1.
Прибулі на місце виклику рятувальники побачили, як палають перекриття одноповерхової окремо розташованої будівлі магазину.
У ДСНС зазначили, що пожежу було локалізовано о 02:49 та ліквідовано о 03:12 на площі 80 квадратних метрів.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
У гасінні були задіяні 2 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.
Нагадаємо, що одеситів сполошила НП в центрі міста, кадри:"гуркіт і загроза пожежі".
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Також Politeka писала, що Одеська електричка спалахнула під час руху: відео Вогняної НП.