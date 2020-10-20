В Одеській області знову різко збільшилася кількість жертв від китайського вірусу
Згідно з оновленими даними, в регіоні зафіксували 267 нових випадків зараження, серед захворілих 26 дітей і сім медиків. Про це повідомили в прес-службі ОДА, посилаючись на інформацію МОЗ, передає Politeka.net
За весь час пандемії на Одещині зареєстровано 19 343 хворих. Серед них 1 301 дитина і 1 087 медпрацівників.
Також стало відомо, що за добу від вірусу і супутніх захворювань загинули вісім осіб. Всього в регіоні померли 296 осіб з підтвердженим діагнозом. Одужали 7 838 жителів області і це новий рекорд, який встановлений за весь час епідемії.
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Ареал поширення вірусу в Одеській області:
- — м. Одеса-8067 (діти-465, медпрацівники-398);
- -Г. Б. — Дністровський — 360 (діти — 28, медпрацівники-27);
- - м. Ізмаїл — 1136 (діти-78, медпрацівники-60);
- — м. Чорноморськ — 505 (діти — 28, медпрацівники-12);
- — м. Теплодар — 90 (діти — 7, медпрацівники-1);
- - м. Южний - 225 (діти-16, медпрацівники-4);
- — Ананьївський район — 152 (діти — 11, медпрацівники-22);
- — Арцизький район — 322 (діти — 19, медпрацівники-27);
- - Балтський район-329 (діти-9, медпрацівники-31);
- - Березівський район-444 (діти-48, медпрацівники — 25);
- -Б. — Дністровський район — 263 (діти — 15, медпрацівники-14);
- - Біляївський район-1046 (діти-98, медпрацівники-51);
- - Болградський район — 1148 (діти-82, медпрацівники-70);
- - Великомихайлівський район-100 (діти — 13, медпрацівники-4);
- — Іванівський район — 262 (діти — 23, медпрацівники-15);
- - Ізмаїльський район-471 (діти — 31, медпрацівники — 23);
- - Кілійський район-165 (діти — 16, медпрацівники — 26);
- — Кодимський район — 107 (діти-9, медпрацівники-4);
- - Лиманський район-589 (діти-45, медпрацівники-37);
- - Подільський район-810 (діти-57, медпрацівники — 101);
- — Окнянський район — 65 (Діти — 2, медпрацівники-2);
- - Любашівський район-121 (діти-9, медпрацівники-5);
- - Миколаївський район-64 (діти-4, медпрацівники — 1);
- - Овідіопольський район — 983 (діти — 80, медпрацівники-31);
- - Ренійський район-61 (Діти-2, медпрацівники — 2);
- - Роздільнянський район-205 (діти — 13, медпрацівники-8);
- - Савранський район-130 (діти-7, медпрацівники-6);
- — Саратський район-373 (діти-41, медпрацівники — 22);
- — Тарутинський район — 312 (діти — 24, медпрацівники-15);
- — Татарбунарський район-332 (діти-20, медпрацівники-40);
- - Захарівський район-50 (Діти 1, медпрацівники — 1);
- - Ширяївський район-56 (медпрацівники — 2).
Раніше ми повідомляли, що сплеск захворюваності в Одесі призвів до того, що одну з лікарень перепрофілюють під прийом заражених китайським вірусом
Йдеться про міську клінічну лікарню №5, яка розташована на перехресті Троїцької та Катерининської вулиць. З відповідною заявою виступила голова міськздраву Олена Якименко.
Нагадаємо, що карантин знову посилили, під удар потрапили одеські потяги: "з 19 жовтня..."
Як писала Politeka, ситуація з вірусом досягла апогею в Одесі: "крім ліжок у лікарні закінчився..."
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