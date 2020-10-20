В Одесі на селищі Котовського маршрутка збила чоловіка

Аварія трапилася прямо на пішохідному переході на проспекті Добровольського. Про це розповів свідок того, що сталося В'ячеслав Грубий, оприлюднивши кадри з місця інциденту, передає Politeka.net

За словами очевидця, він зупинився перед "зеброю", щоб пропустити пішохода. В цей же час з іншого боку дороги на перехід вийшла ще одна людина. Його не помітив водій зустрічної маршрутки. В результаті зіткнення чоловіка відкинуло убік на машину, що зупинилася. Потерпілий вдарився головою, проте зміг встати.

Свідок розповів, що чоловік не отримав серйозних травм, але інші очевидці та учасники ДТП наполягли на виклику швидкої допомоги.

"Медики приїхали дуже швидко - протягом п'яти хвилин. А ось поліцію довелося чекати цілих 40 хвилин і це не рахуючи того, що правоохоронці приїхали без слідчого, якого потім теж довелося чекати», - розповів В'ячеслав грубий.

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Інцидент трапився на вулиці Пушкінській кут Жуковського. Момент потрапив на камери зовнішнього спостереження.

Чоловік стояв на пішохідному переході. У якийсь момент він з розгону стрибнув під проїжджаючий повз автомобіль. Водій різко загальмував. В результаті стрибун опинився на асфальті, а потім його забрала швидка.

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