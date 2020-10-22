Все частіше наркозалежні люди стали зазіхати на особисті речі одеситок

Про нові випадки пограбування розповіли в прес-службі регіонального ГУНП, передає Politeka.net

Так, в Суворовському районі міста молодий чоловік цілодобово грабував жінок: він нападав на них, а потім зривав золоті прикраси.

Троє жертв звернулися за допомогою в поліцію. Зазначається, що сума завданих збитків склала понад 32 тисячі гривень.

Через деякий час правоохоронцям вдалося розшукати зловмисника і затримати. Викрадачем виявився 28-річний місцевий житель, який вже у всьому зізнався.

Він пояснив, що на злочини його штовхнула наркотична залежність.

Ланцюжки він відразу збував, а на виручені гроші купував чергову дозу.

Зараз правоохоронці шукають награбовані прикраси, щоб повернути їх власницям.

За даним фактом вже відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Тепер чоловікові світить від чотирьох до шести років в'язниці.

Не так давно ми повідомляли, що під Одесою банда викрала далекобійника і підпалила вантажівку, щоб приховати сліди злочину.

Злочин було скоєно ще наприкінці літа, проте розшукати та затримати одного із зловмисників правоохоронці зуміли лише зараз. Ним виявився 45-річний одесит, чоловік вже поміщений під варту за рішенням суду. Пошуки його спільника тривають.

Недалеко від Одеси невідомі, погрожуючи насильством, заволоділи фурою далекобійника, який перевозив турецький текстиль, а самого іноземця вивезли в Кіровоградську область і вночі відпустили. Чоловік дістався до найближчої автозаправки і повідомив про те, що трапилося в поліцію.

Копи встановили, що причіп з товаром викрадачі перевезли в Овідіопольський район, а вантажівку відігнали в Білгород-Дністровський, де підпалили, щоб приховати злочин.

Нагадаємо, що приїжджі з дітьми відкрили полювання на одеситів біля вокзалу: подробиці свавілля

Як повідомляла Politeka, поліція влаштувала масову облаву на жителів Одеси: за що штрафують.

Також Politeka писала, що чоловік кинувся під колеса авто в центрі Одеси: момент потрапив на відео