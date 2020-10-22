Хлопчику було всього 16 років

В Одеській області з рушниці застрелили 16-річного хлопця

Трагедія розігралася у дворі приватного будинку в Ширяївському районі. Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби ГУНП в Одеській області.

За версією правоохоронців, 36-річний чоловік прийшов з'ясовувати стосунки до своєї співмешканки, з якою посварився напередодні. З собою він взяв мисливську рушницю і почав стріляти у дворі. Жінка з рідними вибігла з будинку на постріли. Першим виявився її молодший брат, який і отримав кілька куль в груди і живіт. Зупинився зловмисник тільки тоді, коли батько дитини кинувся до нього в бійку і вихопив зброю.

Пораненого хлопчика доставили в місцеву лікарню, проте врятувати підлітка, на жаль, не вдалося.

У поліції зазначили, що поки родичі займалися госпіталізацією дитини, зловмисник подався в перегони.

В ході спецоперації його затримали: автомобіль він приховав в яру на околиці села, а сам через поля дістався до іншого населеного пункту, де намагався сховатися у знайомих.

Підозрюваний зізнався у вбивстві і розповів, що стріляв, перебуваючи в стані нервового збудження через ревнощі, сварку зі співмешканкою і бажання повернути її додому.

Рушницю з гільзою з місця події поліцейські вилучили. Зараз встановлюється його власник і як воно опинилася у мужчни.

Затриманому повідомили про підозру за частиною 1 ст.115 КК України — «вбивство».

Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, що приїжджі з дітьми відкрили полювання на одеситів біля вокзалу: подробиці свавілля

Як повідомляла Politeka, серійний злочинець відкрив полювання на жінок в Одесі: "все заради..."

Також Politeka писала, що чоловік кинувся під колеса авто в центрі Одеси: момент потрапив на відео