В Одеській області все частіше стали знаходити вибухонебезпечні предмети
Про черговий випадок розповіли в прес-службі регіонального управління ДСНС, передає Politeka.net,
21 жовтня житель Одеської області знайшов у полі майже сотню снарядів часів Другої світової війни. Про небезпечну знахідку він повідомив в Службу порятунку.
До слова, сама подія трапилася біля смт Чорноморське в Лиманському районі.
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Згідно з наявною інформацією, піротехніками було виявлено та вилучено: артснаряд 152 мм - 7 од., артснаряд 125 мм - 4 од., артснаряд 122 мм - 1 од., артснаряд 75 мм - 12 од.,, артснаряд 45 мм - 41 од., артснаряд 37 мм - 21 од., мінометна міна 120 мм - 2 од., мінометна міна 82 мм - 3 од., мінометна міна міна 50 мм - 1 од., часів Другої світової війни.
Відзначається, що всі 92 боєприпаси були знищені в спеціально відведеному місці.
Не так давно ми повідомляли, що в Одеській області випадково натрапили на схрон зброї та боєприпасів
Його виявили в лісосмузі поблизу Біляївки.
Арсенал складався з шести гранат, п'яти запалів до них, двох електродетонаторів, двох обрізів мисливської рушниці, двох протитанкових гранатометів і близько тисячі патронів різного калібру.
На місце терміново виїхали вибухотехніки, які знищили частину боєприпасів оскільки вони перебували в надзвичайно небезпечному стані.
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