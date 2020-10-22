В Одеській області все частіше стали знаходити вибухонебезпечні предмети

Про черговий випадок розповіли в прес-службі регіонального управління ДСНС, передає Politeka.net,

21 жовтня житель Одеської області знайшов у полі майже сотню снарядів часів Другої світової війни. Про небезпечну знахідку він повідомив в Службу порятунку.

До слова, сама подія трапилася біля смт Чорноморське в Лиманському районі.

Згідно з наявною інформацією, піротехніками було виявлено та вилучено: артснаряд 152 мм - 7 од., артснаряд 125 мм - 4 од., артснаряд 122 мм - 1 од., артснаряд 75 мм - 12 од.,, артснаряд 45 мм - 41 од., артснаряд 37 мм - 21 од., мінометна міна 120 мм - 2 од., мінометна міна 82 мм - 3 од., мінометна міна міна 50 мм - 1 од., часів Другої світової війни.

Відзначається, що всі 92 боєприпаси були знищені в спеціально відведеному місці.

Не так давно ми повідомляли, що в Одеській області випадково натрапили на схрон зброї та боєприпасів

Його виявили в лісосмузі поблизу Біляївки.

Арсенал складався з шести гранат, п'яти запалів до них, двох електродетонаторів, двох обрізів мисливської рушниці, двох протитанкових гранатометів і близько тисячі патронів різного калібру.

На місце терміново виїхали вибухотехніки, які знищили частину боєприпасів оскільки вони перебували в надзвичайно небезпечному стані.

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