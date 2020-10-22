В Одеській області стався кричущий акт вандалізму
Як передає Politeka.net, про нього розповіли в місцевій поліції.
На сільському кладовищі в Ізмаїльському районі чоловік осквернив дві могили заради металобрухту. Вандал розбив надгробну плиту, щоб дістати металеві балки.
Про злочин в поліцію повідомив родич похованих.
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Незабаром хуліган був затриманий. Ним виявився 31-річний місцевий житель.
У своє виправдання чоловік розповів, що на акт вандалізму його штовхнуло важке матеріальне становище.
Вдома у підозрюваного поліцейські вилучили кілька метрів розпорошених на шматки викрадених балок, більшу частину з них він встиг продати.
За наругу над могилами йому загрожує до семи років.
До цього ми писали, що в Одесі від рук невідомих хуліганів постраждав обеліск на честь міста-героя Одеси "Крила Перемоги", який знаходиться площі 10 квітня.
Інцидент зафіксували днями.
Вандали пошкодили Гранітні плитки і змалювали написами комплекс об'єкта монументального мистецтва міста - обеліск і меморіальні дошки з іменами героїв Радянського Союзу.
Наслідки діянь хуліганів довелося усувати працівникам "Сервісного центру". Вони вже стерли написи і відновили Гранітні плитки.
Також ми писали про злісні діяння вандалів у трамваї Одеси.
Увечері в неділю, невідомі хулігани атакували громадський транспорт. Вони закидали камінням трамваї №7, що проїжджають по вулиці Паустовського. У двох вагонах побили шибки. Пошкоджені вагони довелося тимчасово зняти з маршруту, щоб замінити розбиті шибки.
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