На узбережжі в Одеській області потужна пожежа знищила ресторан

НП сталася близько п'ятої вечора в закладі «Фонтан», яке розташоване на пляжі в Чорноморську.

Кадрами пожежі поділилися очевидці в соціальних мережах, передає Politeka.net, (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Свідки пожежі впевнені, що закладу допомогли загорітися. Вони стверджують, що пожежі передував хлопок, схожий на вибух.

"Думаю, що горить не просто так. Центр міста. Місце хороше. Хтось явно допоміг загорітися. Господареві дуже не пощастило. Співчуваю", - розповіли вони.

Пізніше в прес-службі ДСНС прокоментували інцидент.

Вони повідомили, що сигнал про загоряння надійшов до Служби порятунку о 17.04

Прибулі пожежники локалізували вогонь через 10 хвилин і повністю його загасили через півгодини.

Згоріла літня тераса закладу на території ресторану.

На щастя, на той момент не експлуатувалася.

Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються. Від ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 8 чоловік особового складу.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі на Таїровому пожежа знищила продовольчий магазин.

НП сталася минулої ночі в одноповерховій будівлі магазину» Яскравий соняшник " на вулиці довгій 123/1.

Прибулі на місце виклику рятувальники побачили, як палають перекриття одноповерхової окремо розташованої будівлі магазину.

У ДСНС зазначили, що пожежу було локалізовано о 02:49 та ліквідовано о 03:12 на площі 80 квадратних метрів.

Нагадаємо, що одеситів сполошила НП в центрі міста, кадри:"гуркіт і загроза пожежі".

Як повідомляла Politeka, пожежа спалахнула на ринку "7 кілометр" в Одесі, дим видно здалеку: відео НП.

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