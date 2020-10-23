В Одесі чоловік вирішив накласти на себе руки, піднявшись на електроопору

Кадрами інциденту поділилися очевидці в місцевих телеграм-каналах, передає Politeka.net, (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Невідомий чоловік заліз на опору лінії електропередач біля торгового центру «Панорама» на площі Незалежності і заявив, що хоче звести рахунки з життям.

Прибулі на місце патрульні поліцейські намагалися його відрадити. Однак чоловік демонстративно взявся за кабель, його вдарило струмом, і він впав на асфальт з висоти понад 10 метрів.

На відеозаписі, який розмістили в мережі можна побачити яскравий спалах електричного удару, який пройшов через тіло потерпілого. Він отримав розряд близько 35 тисяч вольт і впав.

Свідки події розповіли, що після важкої травми чоловік залишився живий. Його забрала швидка допомога і відвезла в реанімацію.

Ще про одну спробу самогубства, яка трапилася днями в Одесі ми повідомляли раніше.

Жителі багатоповерхового будинку, які проживають на вулиці Ільфа і Петрова відчули запах газу в під'їзді. Вони викликали поліцейських і розповіли, що їх сусід має намір вчинити суїцид.

Увійшовши в приміщенні поліцейські побачили чоловіка, який ледь дихав, а на кухні була включена газова плита.

Правоохоронці швидко відключили газ, а чоловіка передали прибулим медикам.

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