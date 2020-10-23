В Одесі силовики затримали військових, які вимагали хабарі

Таку інформацію оприлюднили в прес-центрі СБУ, передає Politeka.net

Так, на хабарі попалися командир і старшина роти матеріального забезпечення однієї з військової частин Одеської області.

В СБУ розповіли, що підозрювані вимагали від 200 до 500 доларів за непритягнення солдатів до дисциплінарної відповідальності, узгодження службових документів, які необхідні для вступу у військові вузи та інші «послуги».

В якості посередника фігурант залучив старшину роти, який безпосередньо отримував гроші від військовослужбовців.



Силовики затримали їх, під час другого траншу в 3000 гривень з хабара в 200 доларів від військовослужбовця, який порушив порядок несення служби. За гроші фігуранти обіцяли не ініціювати його переведення з контрактної на строкову службу.

За даним фактом вже відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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