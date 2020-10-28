Американські водолази прибули в порт "Південний" Одеської області, щоб дослідити його акваторію

Про це повідомляє портал армія Інформ, де розміщені відповідні фотографії, передає Politeka.net

Так, фахівці спеціалізованого підрозділу ВМС США Underwater Construction Team One (UCT-1) спільно з українськими водолазами почали роботи з підводного огляду та гідрографічних промірів в районі причалу №29 порту Південний нещодавно переданого для потреб українських ВМС.

Як стало відомо, захід проводиться для попередньої оцінки можливих місць проведення ремонтно-будівельних робіт на причалі.

"Спільне виконання завдань дозволить військовослужбовцям обох країн обмінятися практичним досвідом, ознайомитися з технічним обладнанням для підводних робіт, особливостями організації водолазних робіт", - йдеться в повідомленні.

До цього ми писали, в Одеській області морпіхи десантувалися на берег і відбили атаку умовного противника.

Висадку з вертольотів, оборону ділянки узбережжя і транспортування на кораблях Військово-Морських сил відпрацювали військовослужбовці 88-го окремого батальйону морської піхоти, який дислокується в Болграді Одеської області.

У район навчань, розташований на березі моря, морпіхів доставили на вертольотах. Бійці здійснили десантування посадковим способом.

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