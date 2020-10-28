Про те, де перебували батьки дітей, не повідомляється

Під час пожежі на Одещині загинули маленькі діти

Про НП з трагічними наслідки поінформували в прес-службі регіонального управління ГУНП, передає Politeka.net

Пожежа сталася в житловому будинку в селі Новокрасне Роздільнянського району вранці, 28 жовтня.

За словами рятувальників, о 9: 57 до них звернулися місцеві жителі і розповіли, що на вулиці Набережній загорілася одноповерхова будівля.

Коли пожежники прибули на місце події, горіла одна з кімнат. Протягом години їм вдалося загасити полум'я. Під час ліквідації вогню в будинку були знайдені двоє малюків віком 8 місяців і два роки.

Про те, де перебували батьки дітей, у службі не повідомляють.

Наразі встановлюється причина пожежі.

До цього ми повідомляли, що в Одесі поліція кинулася на пошуки 10-річного хлопчика, який вийшов з дому і зник.

Як стало відомо, в Малиновському районі міста зник Олег Писарський, 2010 року народження.

Відомо, що хлопчик вийшов з дому близько 06:00 ранку і більше не повертався.

Прикмети зниклої дитини-зріст 120-122 см, худорлявий, з русявим кольором волосся і зеленими очима. Одягнений був у темно-зелену куртку, сині джинси і чорні кеди з білими вставками.

"Якщо вам щось відомо про місцезнаходження хлопчика, прохання повідомити про це за телефоном: (048) 765-75-27 або на гарячу лінію «102», - йдеться в повідомленні.

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