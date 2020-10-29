Відправив повідомлення за кілька годин до своєї смерті

У мережі показали останнє повідомлення чоловіка, який помер від серцевого нападу, коли чекав своєї черги для здачі бюлетенів і протоколів голосування в Одеському тервиборчкомі

Його смс оприлюднили в телеграм-каналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net

Член виборчої комісії 48-річний Валерій Сердюк написав у загальному чаті наступні слова, які стали останніми:

"Чергові вибори ще раз показали, як влада не любить свій народ... на превеликий жаль», - зазначив він.

"Навіть у Запоріжжі змусили весь хол лавками. А тут навіть сіна не кинули", - написав Валерій Сердюк за кілька годин до своєї смерті.

Нагадаємо, 28 жовтня Валерій помер імовірно від інфаркту. Чоловікові стало погано в будівлі "нової мерії" на вулиці Косовській після декількох діб очікування здачі бюлетенів і протоколів до територіальної виборчої комісії.

Раніше ми писали, що в Одесі членам виборчих комісій доводиться ночувати на сходах, тому що вже другий день вони не можуть здати протоколи.

Так, в Одесі другий день поспіль члени дільничних виборчих комісій не можуть здати протоколи в міський територіальний виборчком і утворюють величезні черги. Багатьом з членів виборчкомів довелося ночувати прямо на сходах "нової мерії", охороняючи бюлетені.

Людей "загнали" в коридор, де навіть при відкритих вікнах практично нічим дихати.

Декому родичі приносили складні стільці, розкладачки і каремати. Люди сплять і їдять прямо в коридорах.

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