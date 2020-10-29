В Одеському торгово-розважальному центрі "Рів'єра" почалася евакуація людей через пожежу
Кадрами НП поділилися очевидці в соціальних мережах, а також співробітники Служби порятунку, передає Politeka.net
Як повідомили в прес-службі регіонального ДСНС, в одному з кафе на другому поверсі сталося загоряння масла у фритюрниці.
Відразу ж при появі диму спрацювала сигналізація і оголошення евакуації по всьому торговому комплексу.
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Відвідувачі і співробітники ТРЦ і магазинів вийшли на парковку на безпечну відстань. Скупчився величезний натовп людей.
На гасіння приїхали 3 машини ДСНС. Загоряння було швидко загашено. О 12: 38 оголосили, що співробітники і відвідувачі можуть входити в ТРЦ. Другий поверх тепер тимчасово закритий на усунення наслідків загоряння.
До цього ми повідомляли, що під час пожежі на Одещині загинули маленькі діти.
Пожежа сталася в житловому будинку в селі Новокрасне Роздільнянського району вранці, 28 жовтня.
За словами рятувальників, о 9: 57 до них звернулися місцеві жителі і розповіли, що на вулиці Набережній загорілася одноповерхова будівля.
Коли пожежники прибули на місце події, горіла одна з кімнат. Протягом години їм вдалося загасити полум'я. Під час ліквідації вогню в будинку були знайдені двоє малюків віком 8 місяців і два роки.
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