Після канікул не всі одеські школярі повернулися за парти

Як стало відомо, що з 124 шкіл навчальний процес відновлено в 123. Виняток склала тільки школа № 49. Таку інформацію надала голова одеського департаменту освіти і науки Олена Буйневич.

За словами чиновниці, вночі з'ясувалося, що захворів китайським вірусом вчитель, який до останнього ходив на роботу.

Тепер школу №49 закрили на дезінфекцію.

"Сьогодні проводиться санітарна обробка, завтра школа відкриє свої двері для учнів", - розповіла вона.

Олена Буйневич зазначила, що всі школи продовжують працювати в тому форматі, в якому розпочали навчальний рік. Педагоги повинні контролювати захворюваність серед учнів.

"Якщо 20% учнів у класі відсутні через хворобу, мається на увазі грип або ГРВІ, то такий клас закривається. Якщо ж виявляється в класі хворий "ковідом», то клас автоматично переводиться на віддалене навчання", — розповіла вона.

Що стосується дитячих садків, то тут, як запевняє Буйневич, закриті тільки 3 групи.

Станом на ранок 2 листопада, діагноз COVID-19 підтвердився у 331 жителя Одеської області.

Всього з з початку пандемії зареєстровано 25325 заражених.

Інформації про летальні випадки за минулий день не надається.

Одужати за добу вдалося 62 пацієнтам (3816 за весь час).

Нові підозри на вірус отримали 331 людина.

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