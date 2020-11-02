В Одесі біля ринку "Привоз" забив фонтан з каналізаційних відходів
Відповідне відео оприлюднили очевидці в місцевому пабліку "ХО", передає Politeka.net (Щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах видно, як з каналізаційного люка забив фонтан з бруду і нечистоти бурхливим потоком кинулися на проїжджу частину. Поруч знаходяться торгові ряди з продажу картоплі, капусти, цибулі та інших овочів.
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"Біля Привозу фонтани", - розповів автор короткого ролика.
Не так давно ми писали про те, що синоптики повідомили, яких погодних сюрпризів чекати в перший тиждень листопада.
З перших днів листопад показав, що в Одесу прийшла пізня осінь з дощами, прохолодною і сирою погодою, і навислими над містом хмарами. Однак незважаючи на сезон дощів, антициклон, який насувається на регіон з півночі забезпечить в місті суху погоду. Переважати буде Помірний вітер, переважно з півночі.
На початку тижня почнеться потепління, але ближче до вихідних Одесу знову очікують похолодання.
Також ми писали, що 2 листопада в Одесі сталося зіткнення маршрутки і трамвая.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася на 4-й станції Великого Фонтану.
Нагадаємо, що негода застане зненацька одеситів: дощ, шторм і не тільки
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