Ось це так!

В Одесі біля ринку "Привоз" забив фонтан з каналізаційних відходів

Відповідне відео оприлюднили очевидці в місцевому пабліку "ХО", передає Politeka.net (Щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як з каналізаційного люка забив фонтан з бруду і нечистоти бурхливим потоком кинулися на проїжджу частину. Поруч знаходяться торгові ряди з продажу картоплі, капусти, цибулі та інших овочів.

"Біля Привозу фонтани", - розповів автор короткого ролика.

Не так давно ми писали про те, що синоптики повідомили, яких погодних сюрпризів чекати в перший тиждень листопада.

З перших днів листопад показав, що в Одесу прийшла пізня осінь з дощами, прохолодною і сирою погодою, і навислими над містом хмарами. Однак незважаючи на сезон дощів, антициклон, який насувається на регіон з півночі забезпечить в місті суху погоду. Переважати буде Помірний вітер, переважно з півночі.

На початку тижня почнеться потепління, але ближче до вихідних Одесу знову очікують похолодання.

Також ми писали, що 2 листопада в Одесі сталося зіткнення маршрутки і трамвая.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на 4-й станції Великого Фонтану.

Нагадаємо, що негода застане зненацька одеситів: дощ, шторм і не тільки

Як повідомляла Politeka, в Одесі прийшов Травень в середині осені: кадри аномалії.

Також Politeka писала, що дощі і шторм обрушаться на Одесу: синоптики попередили про погіршення погоди на вихідні