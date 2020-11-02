В Одеській області мікроавтобус потрапив в аварію з трагічними наслідками
Як повідомили в прес-службі місцевої поліції, ДТП сталося на автомобільній трасі-1632, між селами Кубей і Городнє Болградського району, передає Politeka.net
За даними інспекторів, водій мікроавтобуса Mercedes не впорався з керуванням, в результаті чого бус з'їхав на узбіччя і врізався в дерево.
Від отриманих травм на місці ДТП загинув 19-річний пасажир мікроавтобуса. Водія та другого пасажира госпіталізували з травмами до лікарні.
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Всі обставини події доведеться встановити слідчим, які працюють на місці аварії.
До цього ми повідомляли, що в Одесі сталося зіткнення маршрутки і трамвая, рух громадського транспорту було зупинено.
Аваряі трапилася вранці на 4-й станції Великого Фонтану.
У прес-службі КП «Одесміськелектротранс» повідомили, що водій маршрутки №208 не надав пріоритет у русі трамваю №17 і влетів у нього.
В обох траснпортах знаходилися пасажири, проте, на щастя, в ДТП ніхто не постраждав. Через аварію заблоковано та зупинено рух трамвайних вагонів за маршрутом №17.
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