В Одесі готуються розгорнути додаткові місця для хворих китайським вірусом

В Одесі та області з кожним днем число заражених інфекцією все зростає. Цифри статистики б'ють сумні антирекорди. Влада Одеси почала розробляти план дій у зв'язку з новим антирекордом.

Як повідомила глава департаменту охорони здоров'я міськради Олена Якименко в Одесі розгортають ще 150 ліжко-місць для прийому хворих, пише місцеве видання Думська .

Чиновниця зазначила, на сьогоднішній день, МОЗ під потреби хворих позначені 30% всього ліжкового фонду. В Одесі вже функціонують 706 ліжок, а необхідні ще 110 для виконання нормативу. У Департаменті вирішили взяти з запасом і відкрити 150 ліжок в МКЛ№5 – для цього буде потрібно більше 7 мільйонів гривень.

«У разі негативного прогнозу ми розглядаємо можливість оснащення ліжками дитячого відділення МКЛ №5 на Лідерсовському бульварі і дитячого табору "Вікторія», проте в обох випадках буде потрібно як медичне обладнання, так і персонал, якого поки немає", — розповіла Якименко.

Раніше ми повідомляли про смерть Одеської військової служби ЗСУ від китайського вірусу.

Військовий однієї з частин захворів і лікував вдома ГРВІ, проте йому стало гірше. Чоловіка госпіталізували в інфекційну лікарню Одеси і зробили аналіз на китайський вірус. 18 жовтня ПЛР-тест виявився позитивним.

22 жовтня стан його здоров'я погіршився, і пацієнт був переведений у відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Незважаючи на всі вжиті заходи, військовий ЗСУ не зміг впоратися з хворобою і 31 жовтня стало відомо про смерть чоловіка, який мав хронічні супутні захворювання.

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