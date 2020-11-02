За викрадення дітям загрожує від 3 до 5 років в'язниці

В Одеській області все частіше фігурантами злочинів стають неповнолітні

Так, стало відомо, що в місті Подільську двоє підлітків викрали чужий автомобіль. Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію, яку оприлюднили в місцевій поліції.

До правоохоронців за допомогою звернулася місцева мешканка і розповіла, що вночі невідомі люди викрали її автомобіль, який був припаркований біля приватного будинку.

Копи оперативно вирушили на пошуки і виявили транспортний засіб без зовнішніх механічних пошкоджень на іншому кінці міста.

Пізніше з'ясувалося, що до викрадення причетні двоє підлітків, які, до всього іншого, є сусідами заявниці.

Одному з них всього тринадцять років, другому — сімнадцять. У бесіді з поліцією неповнолітні зізналися, що хотіли покататися.

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Призначено експертизу транспортного засобу, також проводяться допити фігурантів для встановлення ролі кожного з них у скоєнні даного кримінального злочину», - повідомили в поліції.

Незаконне заволодіння транспортним засобом підліткам загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років.

Раніше ми писали про схожий випадок в Одесі.

Підліток, якому всього 12 років, викрав автомобіль Nissan, припаркований в одному з дворів на вулиці Святослава Ріхтера, щоб покататися.

29-річний власник авто пояснив копам, що залишив ключі в машині і забув її закрити.

Транспортний засіб знайшли за п'ять кварталів від місця викрадення. Покатавшись, підліток припаркував машину за гаражами і заснув у ній.

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