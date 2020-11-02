В Одесі чоловік викрав чужий автомобіль і потрапив на ньому в ДТП

Подробиці розповіли в прес-службі патрульної поліції, передає Politeka.net.

До правоохоронця звернувся одесит і розповів, що невідомий під загрозою застосування фізичної сили викрав його автомобіль марки BMW. Сталося це на розі Грецької та Рішельєвської.

Копи отримали орієнтування і помітили викрадений автомобіль на Пантелеймонівській вулиці. Машина рухалася на великій швидкості в бік залізничного вокзалу.

Далі, патрульні попросили викрадача зупиниться, але той не відреагував і продовжив рух. Однак далеко виїхати він не встиг. Вже біля будинку №30 на Среднефонтаской BMW зіткнувся з маршруткою, в результаті чого постраждала жінка-пасажир і сам водій BMW. Постраждалих відвезли в лікарню.

За кермом викраденої іномарки виявився 35-річний чоловік. Його особу в поліції вже встановили.

До цього ми повідомляли, що в місті Подільську двоє підлітків викрали чужий автомобіль.

До правоохоронців за допомогою звернулася місцева мешканка і розповіла, що вночі невідомі люди викрали її автомобіль, який був припаркований біля приватного будинку.

Копи оперативно вирушили на пошуки і виявили транспортний засіб без зовнішніх механічних пошкоджень на іншому кінці міста.

Пізніше з'ясувалося, що до викрадення причетні двоє підлітків, які, до всього іншого, є сусідами заявниці.

Одному з них всього тринадцять років, другому — сімнадцять. У бесіді з поліцією неповнолітні зізналися, що хотіли покататися.

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