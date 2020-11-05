В Одесі пожежа охопила готель Maristella marine residence, яка знаходиться на узбережжі 10 станції Великого Фонтану
Про це передає Politeka.net з посиланням на інформацію місцевих рятувальників.
Як стало відомо, вогонь спалахнув пізно ввечері 4 листопада і охопив літній майданчик ресторану.
На місце прибули співробітники ДСНС, які ліквідували загоряння протягом 20 хвилин.
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Вогонь пошкодив зовнішню стіну банкетного шатра. На щастя, ніхто не постраждав.
Зараз фахівці з'ясовують причину загоряння, а власники підраховують збитки.
До цього ми повідомляли про пожежу на 25 поверсі
у ЖК "Альтаїр".
За інформацією рятувальників, близько 9 години вечора загоряння почалося в трикімнатній квартирі на останньому поверсі новобудови за адресою Люстдорфська дорога. Пожежники евакуювали з будівлі 6 осіб, які через сильне задимлення опинилися в пастці.
Площа площа загоряння склала 100 кв.метрів, вогонь гасили близько години 43 рятувальники і 13 пожежних машин.
Мешканка будинку Анастасія, в чиїй квартирі почалася пожежа, розповіла, що у неї загорілося масло на сковороді, а потім піднявся дим.
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