В Одесі пожежа охопила готель Maristella marine residence, яка знаходиться на узбережжі 10 станції Великого Фонтану

Про це передає Politeka.net з посиланням на інформацію місцевих рятувальників.

Як стало відомо, вогонь спалахнув пізно ввечері 4 листопада і охопив літній майданчик ресторану.

На місце прибули співробітники ДСНС, які ліквідували загоряння протягом 20 хвилин.

Вогонь пошкодив зовнішню стіну банкетного шатра. На щастя, ніхто не постраждав.

Зараз фахівці з'ясовують причину загоряння, а власники підраховують збитки.

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у ЖК "Альтаїр".

За інформацією рятувальників, близько 9 години вечора загоряння почалося в трикімнатній квартирі на останньому поверсі новобудови за адресою Люстдорфська дорога. Пожежники евакуювали з будівлі 6 осіб, які через сильне задимлення опинилися в пастці.

Площа площа загоряння склала 100 кв.метрів, вогонь гасили близько години 43 рятувальники і 13 пожежних машин.

Мешканка будинку Анастасія, в чиїй квартирі почалася пожежа, розповіла, що у неї загорілося масло на сковороді, а потім піднявся дим.

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