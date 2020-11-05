В Одесі орудувала злочинна банда, яка заманювала людей на побачення, а потім грабувала і викрадала їх

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Навідницею виступала 21-річна дівчина, яка знайомилася в соцмережах з чоловіками, встановлювала їх матеріальне становище і призначала їм особисту зустріч.

Потім у справу вступали її спільники, які накидалися на жертву, яка прийшла на побачення, заволодівали особистими речами, а також відбирали ключі від квартири.

Зловмисники проникали в житло і крали цінне майно.

Постраждалі звернулися за допомогою до правоохоронних органів, які через деякий час затримали чотирьох членів банди, а також її ватажка.

За даними відомства, їх усіх поставили в СІЗО та повідомили про підозру у вчиненні розбійних нападів та у викраденні людей (ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187 КК України).

До цього ми повідомляли, що в одеських маршрутках орудує банда, яка залишає пасажирів без телефонів

Один з випадків стався на очах очевидців.

Інцидент мав місце вранці в міській маршрутці №242.

За словами свідків, група у складі трьох чоловіків зайшла в маршрутку на зупинці «Пироговська».

"Один з них спробував витягнути у дівчини телефон, але вона вчасно це помітила і голосно попросила повернути їй смартфон. Злодюжка кинув його на підлогу і запевнив, що пристрій сам випав. Після цього вся "банда «вийшла біля клубу» Палладіум», а на зупинку пізніше літній чоловік помітив, що без телефону вже залишився він", - поділилися побаченим очевидці.

В результаті пенсіонер попросив зупинити маршрутку і кинувся наздоганяти зловмисників.

Нагадавши, небезпечний злочинець влаштував полювання на одеситок під виглядом Сантехніка: "запрошує на побачення, а потім..."

Також Politeka писала, одесит придумав спосіб, як обійти заборону на карантині: "150 гривень на годину"

А ще Politeka повідомляла, що небезпечна банда орудує на одеській трасі, кадри: "катували і заштовхали в багажник"