Одеська області опинилася в трійці лідерів з недотримання карантинних вимог

Зокрема, регіон посів друге місце в Україні за кількістю штрафів за порушення карантину. Випереджає Одещину тільки Київ.

Дані надав веб-портал судової влади України, передає Politeka.net

За час епідемії в Одеській області оштрафували 210 осіб. Всього в одеські суди правоохоронці подали 2 692 адмінпротоколу. З них 1 496 вже розглянули, а по 968 справах ще не винесли рішення.

Так що незабаром число штрафів може істотно збільшитися.

На першому місці антирейтингу опинився Київ. У столиці оштрафували 277 осіб. На третьому місці-Дніпропетровська область (178 штрафів), а на четвертому - Львівська (130).

Потрібно сказати, що найменше штрафують в Миколаївській (14) і Луганській (28) областях.

До цього ми повідомляли, що на Одещині проходять рейди з дотримання карантинного режиму.

До складу спеціальної рейдової групи входять поліцейські та представники органів влади. Вони перевіряють, як у торговельних закладах та закладах громадського харчування дотримуються карантинних вимог.

За даними РНБО, за останню добу в Одеській області діагноз COVID - 19 підтвердився у 506 осіб, серед них 33 — це діти, 19 — медичні працівники. З початку пандемії заразилися вже 26838 жителів Одеської області.

Від вірусу і супутній захворювань за добу померли 5 пацієнтів. Кількість жертв інфекції зросла до 402.

Тим часом вилікуватися вже вдалося 509 хворим (6149 за весь час).

У 504 осіб підозрюють китайський вірус (28617).

Нагадаємо, що на Одещині вірус забирає все більше життів, нові дані: "чотири сотні заражених не впоралися..."

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