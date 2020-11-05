Серйозне ДТП забрало життя водія в Одеській області

Аварія трапилася близько першої години ночі на околиці селища Великодолинське Овідіопольського району. Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію місцевої поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням, в результаті його машина з'їхала в кювет і перекинулася.

Чоловік-водій отримав травми не сумісні з життям і помер.

За даними поліції, загиблим є 50-річний житель Білгород-Дністровського.

Також стало відомо, що 5 листопада на трасі Одеса-Чорноморськ стролкнулися три автомобілі. Про це повідомили очевидці.

Про постраждалих інформації немає.

Рух транспорту затруднено.

Не так давно ми повідомляли, що в Ізмаїлі Одеської області сталася масштабна ДТП за участю п'яного водія, яке призвело до загибелі людини.

Ааварія трапилася в ніч на 20 жовтня на перехресті проспекту Суворова і вулиці семінарської.

Чорний Volkswagen Passat під керуванням п'яного водія, раніше позбавленого прав за нетверезе водіння, на великій швидкості протаранив білий Volkswagen Golf, виїхав на тротуар і врізався в колону будівлі.

Удар був настільки сильним що водій білого автомобіля вилетів з салону через пасажирське вікно і вдарився об асфальт. Чоловік отримав травми не сумісні з життя і помер в кареті швидкої допомоги. Як стало відомо, він працював таксистом.

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