Серйозне ДТП забрало життя водія в Одеській області
Аварія трапилася близько першої години ночі на околиці селища Великодолинське Овідіопольського району. Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію місцевої поліції.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням, в результаті його машина з'їхала в кювет і перекинулася.
Чоловік-водій отримав травми не сумісні з життям і помер.
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За даними поліції, загиблим є 50-річний житель Білгород-Дністровського.
Також стало відомо, що 5 листопада на трасі Одеса-Чорноморськ стролкнулися три автомобілі. Про це повідомили очевидці.
Про постраждалих інформації немає.
Рух транспорту затруднено.
Не так давно ми повідомляли, що в Ізмаїлі Одеської області сталася масштабна ДТП за участю п'яного водія, яке призвело до загибелі людини.
Ааварія трапилася в ніч на 20 жовтня на перехресті проспекту Суворова і вулиці семінарської.
Чорний Volkswagen Passat під керуванням п'яного водія, раніше позбавленого прав за нетверезе водіння, на великій швидкості протаранив білий Volkswagen Golf, виїхав на тротуар і врізався в колону будівлі.
Удар був настільки сильним що водій білого автомобіля вилетів з салону через пасажирське вікно і вдарився об асфальт. Чоловік отримав травми не сумісні з життя і помер в кареті швидкої допомоги. Як стало відомо, він працював таксистом.
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