В Одесі з новою силою палахкотять легкові автомобілі

Так, серед білого дня на Черемушках загорівся Жигулі. Про пожежу повідомили місцеві рятувальники, передає Politeka.net

Вони розповіли, що 5 листопада, близько 13:15 на вулиці Героїв Крут сталося загоряння автомобіля «ВАЗ». Легковик був припаркований в районі будинку № 20в, біля ресторану El Solo.

Прибулі на місце пожежники залили машину піною.

В результаті НП повністю згоріли бампер і салон машини. Площа пожежі склала 5 квадратних метрів.

На щастя ніхто не постраждав.

Причини загоряння встановлюються. В результаті інциденту ніхто не постраждав. У ліквідації вогню брали участь вісім пожежників і дві спецмашини.

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Подія трапилася ввечері, на вулиці Корольова біля управління патрульної поліції. Про це повідомили очевидці.

За їхніми словами, під час руху в автомобілі щось стрельнуло під капотом і загорілося.

Водій спробував загасити вогонь самостійно, проте машина згоріла за лічені хвилини, ще до приїзду рятувальників.

На щастя постраждалих немає.

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Вночі на території паркінгу зловмисник облив автомобіль Volkswagen запальною сумішшю і підпалив.

Як тільки автомобіль спалахнув, палій втік. Пожежу ліквідували співробітники Служби порятунку.

35-річна власниця пошкодженого авто звернулася в поліцію. Копи по гарячих слідах встановили і затримали палія.

Ним виявився 21-річний житель Арцизького району Одеської області, який у всьому зізнався.

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