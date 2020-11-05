В Одесі з новою силою палахкотять легкові автомобілі
Так, серед білого дня на Черемушках загорівся Жигулі. Про пожежу повідомили місцеві рятувальники, передає Politeka.net
Вони розповіли, що 5 листопада, близько 13:15 на вулиці Героїв Крут сталося загоряння автомобіля «ВАЗ». Легковик був припаркований в районі будинку № 20в, біля ресторану El Solo.
Прибулі на місце пожежники залили машину піною.
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В результаті НП повністю згоріли бампер і салон машини. Площа пожежі склала 5 квадратних метрів.
На щастя ніхто не постраждав.
Причини загоряння встановлюються. В результаті інциденту ніхто не постраждав. У ліквідації вогню брали участь вісім пожежників і дві спецмашини.
Раніше ми повідомляли, в Одесі на проїжджій частині загорівся автомобіль.
Подія трапилася ввечері, на вулиці Корольова біля управління патрульної поліції. Про це повідомили очевидці.
За їхніми словами, під час руху в автомобілі щось стрельнуло під капотом і загорілося.
Водій спробував загасити вогонь самостійно, проте машина згоріла за лічені хвилини, ще до приїзду рятувальників.
На щастя постраждалих немає.
Також ми писали, в Одесі підпалили автомобіль в підземному паркінгу.
Вночі на території паркінгу зловмисник облив автомобіль Volkswagen запальною сумішшю і підпалив.
Як тільки автомобіль спалахнув, палій втік. Пожежу ліквідували співробітники Служби порятунку.
35-річна власниця пошкодженого авто звернулася в поліцію. Копи по гарячих слідах встановили і затримали палія.
Ним виявився 21-річний житель Арцизького району Одеської області, який у всьому зізнався.
Нагадаємо, що пожежа охопила багатоповерховий будинок в Одесі, є жертви: кадри трагедії
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