В Одесі чоловік з незрозумілих причин вистрибнув з вікна багатоповерхового будинку і загинув на місці

Подія трапилася вдень, 5 листопада, на вулиці Балківській, 36.

Фото з місця трагедії оприлюднили очевидці в місцевому пабліку

"Одеса, як вона ", передає Politeka.net

На місці працює поліція, яка з'ясовує всі обставини того, що сталося.

За попередньою версією, це самогубство. Загиблому на вигляд близько 40 років.

Також сьогодні стало відомо, що 18-річний ізмаїльчанин стрибнув з даху будівлі, скоївши суїцид. Хлопець неодноразово говорив батькам, що хоче накласти на себе руки. Вони ніяк не могли допомогти синові.

Коли молодий чоловік не повернувся додому з навчання, родичі пішли шукати його. Тіло хлопця вони виявили біля будівлі неексплуатованого заводу.

Раніше ми повідомляли, що в центрі Одеси чоловік з незрозумілих причин виліз на дах будинку, ходив по ній, а після зірвався вниз.

Інцидент трапився у вівторок, 3 листопада на перетині вулиць Рішельєвська і Базарна. Чоловік ходив по краю даху, співав і танцював, смикав за дроти, загалом поводився дуже дивно і незрозуміло. Потім зірвався і впав.

Перехожі просили його спуститися, один з чоловіків навіть запропонував гроші.

Також ми писали, що в Одеській багатоповерхівці жінка вилізла на Кондиціонер, щоб накласти на себе руки.

Це сталося минулого тижня на вулиці Авдєєва-Чорноморського, що на 9-й станції Великого Фонтану.

"Чоловік моряк, щось сталося, спочатку кричала з вікна, він говорив з нею, потім закрилася в квартирі, зараз ось вилізла стоїть на кондиціонері", - розповіли свідки того, що сталося.

Нагадаємо, що в Одесі невідомі вламуються в квартири і виставляють мешканців на вулицю: кадри того, що відбувається

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