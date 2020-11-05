В Одесі чоловік з незрозумілих причин вистрибнув з вікна багатоповерхового будинку і загинув на місці
Подія трапилася вдень, 5 листопада, на вулиці Балківській, 36.
Фото з місця трагедії оприлюднили очевидці в місцевому пабліку
"Одеса, як вона ", передає Politeka.net
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На місці працює поліція, яка з'ясовує всі обставини того, що сталося.
За попередньою версією, це самогубство. Загиблому на вигляд близько 40 років.
Також сьогодні стало відомо, що 18-річний ізмаїльчанин стрибнув з даху будівлі, скоївши суїцид. Хлопець неодноразово говорив батькам, що хоче накласти на себе руки. Вони ніяк не могли допомогти синові.
Коли молодий чоловік не повернувся додому з навчання, родичі пішли шукати його. Тіло хлопця вони виявили біля будівлі неексплуатованого заводу.
Раніше ми повідомляли, що в центрі Одеси чоловік з незрозумілих причин виліз на дах будинку, ходив по ній, а після зірвався вниз.
Інцидент трапився у вівторок, 3 листопада на перетині вулиць Рішельєвська і Базарна. Чоловік ходив по краю даху, співав і танцював, смикав за дроти, загалом поводився дуже дивно і незрозуміло. Потім зірвався і впав.
Перехожі просили його спуститися, один з чоловіків навіть запропонував гроші.
Також ми писали, що в Одеській багатоповерхівці жінка вилізла на Кондиціонер, щоб накласти на себе руки.
Це сталося минулого тижня на вулиці Авдєєва-Чорноморського, що на 9-й станції Великого Фонтану.
"Чоловік моряк, щось сталося, спочатку кричала з вікна, він говорив з нею, потім закрилася в квартирі, зараз ось вилізла стоїть на кондиціонері", - розповіли свідки того, що сталося.
Нагадаємо, що в Одесі невідомі вламуються в квартири і виставляють мешканців на вулицю: кадри того, що відбувається
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