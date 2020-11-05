В Одесі поліція веде пошуки 15-річної темношкірої дівчинки, яка безслідно зникла
Про зникнення неповнолітньої розповіли в прес-службі регіонального ГУНП, передає Politeka.net
Так, стало відомо 15-річна Соу Джанет Дауді, вийшла з дому вчора 4 листопада і з тих пір про неї немає ніяких звісток.
Прикмети зниклої: зріст 170 см, середньої статури, смаглява, волосся темне, заплетене в африканські кіски.
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Була одягнена в пальто зеленого кольору, сині джинси, на ногах чорні кросівки з білими вставками.
З будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчинки, прохання повідомляти у Хмельницьке відділення поліції за телефоном (048) 779-42-52 або за спецлінією «102».
До цього ми повідомляли, що в Одесі чоловік з незрозумілих причин вистрибнув з вікна багатоповерхового будинку і загинув на місці
Подія трапилася вдень, 5 листопада, на вулиці Балківській, 36.
Фото з місця трагедії оприлюднили очевидці.
За попередньою версією, це самогубство. Загиблому на вигляд близько 40 років.
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Коли молодий чоловік не повернувся додому з навчання, родичі пішли шукати його. Тіло хлопця вони виявили біля будівлі неексплуатованого заводу.
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