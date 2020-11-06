На трасі в Одеській області сталася аварія за участю пасажирського автобуса і вантажівки
Спочатку про ДТП повідомили очевидці в соцмережах і розмістили відео з місця аварії, передає передає Politeka.net
Вони розповіли, що буксируваний автобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.
"Одеська траса, 5 км в Ревова. Фура і автобус і ще хтось. Перекрита повністю вся дорога і навіть одна смуга зустрічки. Пробка величезна", - написали свідки того, що сталося.
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Пізніше інформацію прокоментувала прес-служба патрульної поліції в Одеській області і розповіла деталі події.
За даними інспекторів, ДТП сталося на трасі Київ – Одеса в Ширяївському районі, приблизно в 90 км від Одеси. Під час руху автобус перекинувся на бік.
"Несправний автобус перевозив автомобіль-Евакуатор МАN. Передні колеса автобуса були закріплені на автомобілі, а задніми він котився за МАNом. Під час спуску автобус відчепився, Евакуатор втратив керування і виїхав на зустрічну смугу», - повідомили патрульні.
Водій, який перевозив автобус отримав травми. У нього перелом гомілки і удари. Інших постраждалих немає.
До цього ми повідомляли, що серйозне ДТП забрало життя водія в Одеській області.
Аварія трапилася близько першої години ночі на околиці селища Великодолинське Овідіопольського району.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням, в результаті його машина з'їхала в кювет і перекинулася.
Чоловік-водій отримав травми не сумісні з життям і помер.
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