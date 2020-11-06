В Одеській області молодий хлопець світив з життям, стрибнувши з даху дев'ятиповерхової будівлі
Трагічний інцидент стався днями в місті Ізмаїлі, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу місцевої поліції.
За словами батьків загиблого, останнім часом їх син часто говорив про суїцид. У той фатальний день, коли юнак не повернувся додому з навчання, родичі відчули недобре і вийшли йому назустріч.
Мертве тіло вони виявили на околиці міста біля будівлі покинутого заводу. Хлопцеві було всього 18 років.
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Зараз цією справою займається поліція, яка встановлює всі обставини трагедії. Тіло загиблого вже направили на судово-медичну експертизу. Попередня версія-самогубство.
До цього ми повідомляли, що в Одесі чоловік зістрибнув з 10-го поверху і розбився на смерть.
Подія трапилася в четвер, 5 листопада, на вулиці Балківській, 36.
Сусіди розповіли, що причиною відчайдушного вчинку чоловік стало розлучення з дружиною. Одесит перебував у депресивному стані і не раз погрожував при родичах вчинити суїцид.
За попередньою інформацією, він вистрибнув з вікна на очах у близьких.
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Також Politeka писала, що на Одещині конфлікт з викладачем штовхнув учня на відчайдушний крок