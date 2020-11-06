Юнак часто говорив про суїцид

В Одеській області молодий хлопець світив з життям, стрибнувши з даху дев'ятиповерхової будівлі

Трагічний інцидент стався днями в місті Ізмаїлі, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За словами батьків загиблого, останнім часом їх син часто говорив про суїцид. У той фатальний день, коли юнак не повернувся додому з навчання, родичі відчули недобре і вийшли йому назустріч.

Мертве тіло вони виявили на околиці міста біля будівлі покинутого заводу. Хлопцеві було всього 18 років.

Зараз цією справою займається поліція, яка встановлює всі обставини трагедії. Тіло загиблого вже направили на судово-медичну експертизу. Попередня версія-самогубство.

До цього ми повідомляли, що в Одесі чоловік зістрибнув з 10-го поверху і розбився на смерть.

Подія трапилася в четвер, 5 листопада, на вулиці Балківській, 36.

Сусіди розповіли, що причиною відчайдушного вчинку чоловік стало розлучення з дружиною. Одесит перебував у депресивному стані і не раз погрожував при родичах вчинити суїцид.

За попередньою інформацією, він вистрибнув з вікна на очах у близьких.

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