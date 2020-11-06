У місті Южному Одеської області неадекватний чоловік нацькував собаку на своїх сусідів, а також розбив їм скло в автомобілі
Подробиці розповіли в місцевій поліції, передає Politeka.net
Днями 47-річний житель Південного повертався з прогулянки з собакою і побачив сім'ю сусідів, які зупинили автомобіль біля під'їзду багатоповерхівки і розвантажували пакети.
Йому це не сподобалося, і він з погрозами і нецензурною лайкою став вимагати, щоб подружжя відігнало машину. Коли його вимоги не виконали, він і зовсім став вести себе неадекватно: розкидав речі з багажника, розбив скло дверей авто і відірвав дзеркала заднього виду.
Хулігана не зупинило навіть те, що в машині перебувала 9-річна дочка сусідів.
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Зрештою він нацькував на сімейну пару собаку. На щастя, все обійшлося, і ніхто не постраждав.
Постраждала сім'я не стала терпіти і звернулася за допомогою до правоохоронців.
Прибулі копи втихомирили буяна.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 КК України (хуліганство). Чоловікові загрожує покарання від штрафу в 17 000 гривень до обмеження волі на строк до п'яти років.
До цього ми повідомляли, що в Чорноморську забили до смерті мучителя дворових собак.
З ним розправився чоловік-рецидивіст, який має купу судимостей.
Пізно ввечері до 43-річного місцевого жителя навідався сусід. Чоловіки посварилися, потім гість став розмахувати кулаками, а потім пішов. Після візиту потерпілий отримав черепно-мозкову травму, пошкодження внутрішніх органів і кровотечі, і після цього помер.
Копи вирушили на пошуки підозрюваного у вбивстві і незабаром його знайшли.
Ним виявився 27 річний сусід загиблого. У поліції встановили, факт конфлікту між чоловіками і затриманому нічого не залишилося робити, як зізнатися, що він побив опонента, додавши, що зробив цей за те, що той знущався над дворовими собаками.
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