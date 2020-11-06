В Одесі поліція приступила до пошуків 13-річного підлітка, який зник
Про це розповіли в прес-службі регіонального ГУНП, передає Politeka.net
Правоохоронці повідомили, що зник Михайло Компанієць. Хлопчику 13 років - він 2007 року народження. Міша-житель Одеси. Вранці 5 листопада він вийшов з дому і до теперішнього часу не повернувся.
Прикмети підлітка: зріст 169 см, середньої статури, світле волосся, зелені очі.
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Був одягнений у синю куртку, фіолетову кофту, штани і кросівки чорного кольору. При собі носив сірий рюкзак.
"Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просять зателефонувати в Портофранківське відділення за телефоном (048) 779-49-66 або за спецлінією «102», - йдеться у зверненні.
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Так, стало відомо, що 15-річна Соу Джанет Дауді вийшла з дому 4 листопада і з тих пір про неї немає ніяких звісток.
Прикмети зниклої: зріст 170 см, середньої статури, смаглява, волосся темне, заплетене в африканські кіски.
Була одягнена в пальто зеленого кольору, сині джинси, на ногах чорні кросівки з білими вставками.
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