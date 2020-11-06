У центрі Одеси невідомі замінували школу, дітей терміново вивели на вулицю

У п'ятницю, 6 листопада поліцейські шукають бомбу в будівлі 117 школи, яка знаходиться на перетині вулиць Рішельєвська і Жуковського.

Повідомлення про мінування надійшло на електронну адресу поліції, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ГУНП.

На місце події направлені працівники вибухотехнічного управління, кінологи, слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції.

Всіх дітей евакуювали з будівлі навчального закладу.

Очевидці в соцмережах діляться кадрами події.

До цього ми повідомляли, що під Одесою евакуювали мешканців багатоквартирного будинку.

Так, в поліцію надійшло анонімне повідомлення про замінування двоповерхового будинку в селі Фонтанка.

Телефонний терорист повідомив, що бомба закладена в підвальному приміщенні будинку.

15 мешканців будинку були виведені на вулицю з квартир.

Правоохоронці ретельно обстежили підвал і жодних вибухонебезпечних та підозрілих предметів виявлено не було.

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