У центрі Одеси невідомі замінували школу, дітей терміново вивели на вулицю
У п'ятницю, 6 листопада поліцейські шукають бомбу в будівлі 117 школи, яка знаходиться на перетині вулиць Рішельєвська і Жуковського.
Повідомлення про мінування надійшло на електронну адресу поліції, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ГУНП.
На місце події направлені працівники вибухотехнічного управління, кінологи, слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції.
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Всіх дітей евакуювали з будівлі навчального закладу.
Очевидці в соцмережах діляться кадрами події.
До цього ми повідомляли, що під Одесою евакуювали мешканців багатоквартирного будинку.
Так, в поліцію надійшло анонімне повідомлення про замінування двоповерхового будинку в селі Фонтанка.
Телефонний терорист повідомив, що бомба закладена в підвальному приміщенні будинку.
15 мешканців будинку були виведені на вулицю з квартир.
Правоохоронці ретельно обстежили підвал і жодних вибухонебезпечних та підозрілих предметів виявлено не було.
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