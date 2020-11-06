В Одесі розперезалася банда, яка грабувала перехожих і відвідувачів нічних клубів

Подробиці повідомили в прес-службі регіонального управління Нацполіції, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Призвідником злочинної банди був 20-річний одесит. Він разом зі своїми спільниками підходили до людей на вулицях або в розважальних закладах, провокували їх на конфлікти, а потім відбирали у них гроші, телефони, годинники, золоті прикраси та інші цінні речі.

Жертвами зловмисників стали понад 10 осіб, у тому числі іноземці.

Викрадені особисті речі пізніше здавали в ломбард.

Поліцейські затримали одного з членів злочинного угруповання. Його дії кваліфіковані за ч.2 ст. 186 КК України. Санкція статті передбачає покарання до шести років в'язниці. Наразі вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Тривають пошуки його подільників.

До цього ми повідомляли, що на кордоні в Одеській області силовики затримали банду іноземців, яка викрала з банкоматів велику суму грошей.

До складу злочинного угруповання входили п'ять іноземців, всі вони громадяни Молдови і раніше вже були судимі. Чоловіки грабували банкомати в Одеській, Черкаській, Рівненській, Чернігівській, Житомирській та Полтавській областях.

Злочинці вибирали віддалені населені пункти та об'єкти, де були встановлені банкомати. Спочатку вони з'ясовували розклад роботи установ, інформацію про охорону, сигналізації та складали план дій. Всі злочини скоювали вночі: зламували захисні двері і решітки банкомату, виймали касети з грошима і зникали.

Нагадаємо, що Одеська аферистка придумала спосіб, як не платити за товар в супермаркетах, фото: "просто підмінила..."

Як повідомляла Politeka, НП в Одеській школі, дітей терміново вивели на вулицю: кадри того, що відбувається

Також Politeka писала, що банда іноземців влаштувала набіг на Одещині, фото: "орудують не в одній області"