9-річна дівчинка з Саврані Одеської області, яка отруїлася грибами, померла в лікарні, не виходячи з коми

Про смерть дитини повідомила голова Благодійного фонду "Любов Любушкіна" Любов Рябко, передає Politeka.net

Вона розповіла, що малятко померло вранці 6 листопада, в реанімаційному відділенні Київської лікарні, не приходячи до тями. У дівчинки сьогодні був день народження.

"Наша дівчинка Вікторія відійшла в інший світ. У свій день народження! Її забрали ангели. Бог тепер тримає тебе в руках, а ми завжди будемо зберігати тебе в наших серцях. Смерть дівчинки-втрата непоправна. Як знайти реальну точку опори, якщо залишилося тільки самотність і порожнеча у мами? Як впоратися з болем і горем?» - зазначила Рябко.

Як стало відомо, 9-річна Віка зі своєю мамою назбирали в лісі грибів на території Савранського району, прийшли додому, приготували їх і поїли.

Наступного дня дівчинка поскаржилася на сильні болі в животі. Мати викликала "швидку". Спочатку дитину доставили в обласну клінічну лікарню, проте її стан погіршився і вона впала в кому. Тоді дівчинку в терміновому порядку перевезли в одну зі столичних клінік.

Матері також стало погано, її доставили в Одеську обласну лікарню. Кілька днів вона перебувала в реанімації. Сьогодні вранці їй стало легше і її перевели у відділення гастроентерології.





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