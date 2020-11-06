Одеситів штрафуватимуть за відсутність маски прямо на місці

Таке рішення ухвалили нардепи сьогодні, 6 листопада у стінах Верховної Ради. За нього проголосували 262 парламентаріїв, передає Politeka.net.

Штрафуватимуть за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот.

Розмір штрафу складе 170 грн за перше порушення, і 255 – за повторне.

Причому протокол складатимуть прямо на місці, а не так, як було раніше, коли спочатку його передавали до суду, а суд потім вирішував, виписувати штраф чи ні.

Станом на 6 листопада, на Одещині зафіксовано 554 нових випадки зараження. Кількість інфікованих з початку пандемії збільшилася до 27392.

За минулу добу з хворобою не впоралися 6 пацієнтів і померли. Всього летальних випадків в Одеській області зареєстровано 408.

У той же час вчора вилікувалися 750 жителів Одеської області. За весь час побороли підступну недугу 6899 жителів регіону.

Кількість нових підозр на китайський вірус збільшилася на 555 (29172).

Нагадаємо, що в Одесі військовий два тижні боровся з китайською заразою, медики зробили все можливе: деталі трагедії

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