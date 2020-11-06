В Одеській області знову оновили епідемічні рівні небезпеки

Як передає Politeka.net, рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні.

Згідно з її висновками, Одеса не потрапила в "червону" зону, вона як і раніше залишається в "помаранчевій".

Однак в "червону" зону потрапили Ізмаїл і Чорноморськ (був в «помаранчевій»), Арцизький, Балтський, Березовський, Лиманський, Подільський, Савранський і Саратський райони Одеської області.

Нові обмеження набирають чинності з понеділка 26 жовтня і діятимуть 14 днів.

Раніше в "Красній" також знаходилися Біляївка, Теплодар, Іванівський, Овідіопольський і Татарбунарський райони. Тепер в цих містах і районах послабили карантин – вони перейшли в «помаранчеву».

Всі інші міста і райони області, включаючи Одесу, знаходяться в «помаранчевій» зоні.

Станом на 6 листопада, на Одещині зафіксовано 554 нових випадки зараження. Кількість інфікованих з початку пандемії збільшилася до 27392.

За минулу добу з хворобою не впоралися 6 пацієнтів і померли. Всього летальних випадків в Одеській області зареєстровано 408.

У той же час вчора вилікувалися 750 жителів Одеської області. За весь час побороли підступну недугу 6899 жителів регіону.

Кількість нових підозр на китайський вірус збільшилася на 555 (29172).

Нагадаємо, що в Одесі військовий два тижні боровся з китайською заразою, медики зробили все можливе: деталі трагедії

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