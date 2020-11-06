В Одесі заражених китайським вірусом планують розміщувати на морвокзалі і санаторій імені Чкалова
Таку інформацію озвучив у ході брифінгу перший заступник голови ОДА В'ячеслав Овечкін, у п'ятницю, 6 листопада, пише
Раніше в ОДА подумували при нестачі місць під час епідемії розгорнути мобільний госпіталь в спорткомплексі «Олімпієць», проте проти цього рішення збунтувалися спортсмени і тренера, які там займаються.
Чиновник зазначив, що зараз від цієї ідеї поки не відмовилися, але паралельно допускають можливість розміщення хворих на території Морвокзалу або в санаторії ім. Чкалова.
"Крім " олімпійця", – ми знаємо про його недоліки, – ми розглядаємо Морський вокзал в Одесі і санаторій Чкалова. Думаю, що останні два об'єкти краще підходять під мобільний госпіталь, – розповів він.
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Станом на 6 листопада, на Одещині зафіксовано 554 нових випадки зараження. Кількість інфікованих з початку пандемії збільшилася до 27392.
За минулу добу з хворобою не впоралися 6 пацієнтів і померли. Всього летальних випадків в Одеській області зареєстровано 408.
У той же час вчора вилікувалися 750 жителів Одеської області. За весь час побороли підступну недугу 6899 жителів регіону.
Кількість нових підозр на китайський вірус збільшилася на 555 (29172).
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