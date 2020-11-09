На дорозі в Одесі перекинувся автомобіль

Аварія трапилася вранці 9 листопада, в районі 1-ї станції Люстдорфської дороги. Про це повідомили очевидці в телеграм-канал «Одеса-Інфо», а також розмістили кадри ДТП, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Через аварію рух на дорозі ускладнився, утворився затор.

У поліції кажуть, що транспорт пускатимуть в об'їзд через двори.

Про постраждалих поки нічого не повідомляється.

Раніше ми повідомляли, що Одесу знову накрив густий туман. Таке природне явище жителі міста спостерігають вже кілька днів поспіль.

Туман дуже густий. Видимість по Одесі становить не більше десяти-двадцяти метрів, що може привести до безлічі аварійних ситуацій.

Водіям варто бути гранично обережними, як як водіння при таких погодних умовах дуже небезпечно. Також туман для пішоходів.

До цього ми писали, що на трасі в Одеській області сталася аварія за участю пасажирського автобуса і вантажівки.

Буксируваний автобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.

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